Медведев: Надо и дальше громить ВСУ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что надо и дальше громить армию Украины.

В своём канале в "Максе" бывший глава государства написал, что Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Чёрного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море.

"С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. Но с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично", - считает Медведев.

Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право и международные суды, и понимает только язык силы. Поэтому нужно, считает Медведев, сделать несколько вещей – уничтожать их флот, включая морские БПЛА, их торговые суда, перевозящие военные грузы, и дальше громить их вооружённые силы вне зависимости от того, в чём бы они ни состояли и где бы они ни находились.