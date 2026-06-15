"Даже мне тяжело": лидер КПРФ Зюганов пожаловался на размер "коммуналки"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на то, что "даже ему тяжело" платить по коммунальным счетам.

"Мне недавно пришла жировка (квитанция на оплату коммунальных услуг – прим. ред.) почти на 30 000 руб. Даже мне тяжело. Это абсолютно ненормально!" – сказал лидер коммунистов в интервью "Ведомостям". Он не сообщил о метраже своего жилья.

Оценить, насколько действительно для видного политического деятеля "тяжело" заплатить 30 тыс. руб. за коммуналку, невозможно: с 2023 года Зюганов, как и другие депутаты Госдумы, освобождены от обязанности публиковать отчеты о годовом доходе. В 2022 году лидер КПРФ задекларировал доходы на 7,7 млн руб. в год – это около 640 тыс. руб. в месяц.

"Ко мне постоянно обращаются пенсионеры, учителя, ветераны. Люди рассказывают одну и ту же историю: после оплаты коммунальных услуг из пенсии в 20 000 руб. остается половина, из которых 5000 руб. уходит на лекарства и столько же – на еду. Плачут, говорят: "Что ж вы мне петлю на шею под старость надеваете?", - добавил в интервью Зюганов.

Он добавил, что его партия предлагает ограничить платежи за коммуналку 10% совокупного дохода семьи.