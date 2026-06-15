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Фото: duma.gov.ru

Данных нет, но власти заявили о росте рождаемости в ДНР

ДНР лидирует по росту рождаемости среди регионов Донбасса и Новороссии, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"За три года показатели рождаемости все-таки потихонечку, но растут", - сказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию вернувшихся регионов.

Она считает, что это результат последовательной государственной политики по поддержке семей. Комплекс мер, реализуемый на федеральном и региональном уровнях, дает свои результаты. При этом она не привела никаких данных.

Вероятно, рост рождаемости за три года связан с увеличением площади освобожденных территорий и проживающего на них населения. Уже несколько лет сообщается о том, что рождаемость в ДНР составляет не более 8 тыс. детей в год. До 2015 года было более 40 тыс. Пятикратное падение рождаемости произошло при уменьшении общей численности населения лишь в 1,5 раза. То есть в расчете на одну женщину произошло снижение в 3 раза. Так как до 2014 года суммарный коэффициент рождаемости был около 1,3, то сейчас он ниже 0,5. Точных цифры власти не озвучивают, но при таких тенденциях к концу века в ДНР останется около миллиона человек. До 2014 года было 4,5 млн.

С 2026 года в ДНР решили отменить пособия на детей в многодетных семьях.

Теги: ДНР, рождаемость


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