Каждый четвертый россиянин этим летом проведет отпуск дома

25% россиян этим летом планируют отдыхать дома – они никуда не поедут. 22% собираются провести отпуск на даче или за городом. Поездку по России планируют 23% опрошенных, и только 15% рассматривают вариант с отдыхом за границей, это результаты исследования Rambler&Co и "Мегамаркета", на них ссылается "Афиша Daily".

Самой расходной статьей отпуска респонденты называли дорогу (сюда входят билеты, бензин и т.д.). Проживание оказалось на втором месте в списке расходов, на третьем месте питание.

По данным Ассоциации туроператоров России, в топ-5 зарубежных направлений отдыха этим летом войдут Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд. Внутри страны граждане поедут в Краснодарский край, Крым, Кавказские минеральные воды, Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург.