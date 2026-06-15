Уборочная кампания может оказаться под угрозой срыва из-за дефицита топлива

Российские аграрии видят угрозу сбору урожая в дефиците дизельного топлива, складывающемся сейчас в стране.

С 30 апреля дизель подорожал на 42%, с февраля – в два раза, и при этом топливо приходится ждать по несколько дней.

На юге страны, где уже начали собирать первый урожай, топливо вынуждены закупать в Поволжье. Запасов нет, даже крупные агрохолдинги могут себе позволить резерв только на две недели, пишет Forbes.

"Ситуация с дизельным топливом действительно напряженная. Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании", - сообщил неназванный источник в агропромышленном секторе.