В Орле при ударе БПЛА повреждения получили около 100 квартир

Около 100 квартир и 40 автомобилей повреждены в результате удара БПЛА по жилому дому в Орле 14 июня. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе заседания правительства.

Он уточнил, что количество пострадавших увеличилось до девяти, пишет ТАСС. Глава региона добавил, что специалисты продолжают обследование разрушений после атаки ВСУ.

Напомним, украинский БПЛА в ночь на 14 июня ударил по жилому дому в Орле. Клычков сообщал, что один человек погиб, восемь ранены. Жители пострадавших квартир размещены в гостиницах города.