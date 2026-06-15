15 Июня 2026
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Происшествия За рубежом
Фото: Reuters/Ints Kalnins

Сына норвежской кронпринцессы приговорили к 4 годам тюрьмы за изнасилования

29-летнего сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинению в двух изнасилованиях и нескольким другим преступлениям. Всего в суде против него было выдвинуто обвинение по 40 пунктам, в том числе его просили признать виновным в четырех изнасилованиях, домашнем насилии, нарушении судебного запрета на приближение к жертве, незаконном обороте наркотиков и др.

Вердикт Мариусу Боргу Хойби был вынесен окружным судом Осло спустя почти три месяца после начала судебного процесса. Суд признал пасынка наследника престола виновным в изнасиловании его бывшей девушки, единственной жертвы, имя которой было обнародовано. Также Хойби предписано выплатить четырем своим жертвам денежную компенсацию. При этом по двум из четырех обвинений в изнасиловании сына кронпринцессы оправдали.

Хойби не признал себя виновным по самым серьезным обвинениям, включая изнасилование, но признал себя виновным в ряде менее тяжких преступлений. Он может обжаловать приговор. Хойби участвовал в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы Ила, что, по словам его защиты, было вызвано проблемами со здоровьем.

Прокуратура просила суд приговорить его к семи годам и семи месяцам тюремного заключения, в то время как адвокаты защиты утверждали, что он должен быть оправдан по обвинениям в изнасиловании и получить не более 18 месяцев за преступления, в которых он признался.

Приговор стал очередным серьезным ударом по норвежской королевской семье, а конкретно – по Метте-Марит. 52-летняя жена кронкринца Хокона страдает от фиброза легких и была включена в очередь на пересадку этого жизненно важного органа. На этом фоне она сама оказалась в центре скандала, связанного с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. В обнародованных файлах дела Эпштейна всплыла ее переписка с покойным преступником, из которой следует, что у них были весьма близкие отношения.

Теги: норвегия, приговор, изнасилование, королевская семья


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