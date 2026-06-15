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Фото: Накануне.RU

Британия может запретить социальные сети для подростков младше 16 лет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность запрета на использование соцсетей для детей и подростков до 16 лет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету Guardian, Стармер готов поддержать ограничения по австралийскому типу, так как его тревожит чрезмерная зависимость молодежи от мобильных телефонов. Премьер считает, что бесконтрольное использование цифровых платформ вредит подрастающему поколению.

Во время выступления перед членами парламента Стармер выразил тревогу из-за последних отчетов о досуге детей. Его возмутило, что даже пятилетние малыши каждый день проводят по несколько часов перед экранами смартфонов и планшетов.

Британские власти планируют внедрить австралийскую систему ограничений, которая полностью закроет доступ к TikTok, YouTube, Snapchat и другим популярным соцсетям для подростков младше 16 лет. Игровые приложения останутся доступными, однако разработчики отключат в них функции общения с незнакомыми людьми для защиты молодежи. Кроме того, новые правила запретят всем несовершеннолетним до 18 лет пользоваться чат-ботами и сервисами для поиска партнеров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что данное решение вступит в законную силу весной 2027 года.

Теги: соцсети, запрет, подростки


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