ФСБ раскрыла кражу акций российских компаний на 7 млрд рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited. Как сообщили 15 июня в Центре общественных связей ФСБ, топ-менеджеры и их сообщники провернули масштабную аферу с акциями российских топливных, энергетических и телекоммуникационных предприятий. В общей сложности мошенники похитили активы на сумму более 7 млрд рублей.

Следствие выяснило, что участники преступной группы незаконно обменивали замороженные американские депозитарные расписки на акции российских компаний. Сейчас по этому делу проходят пять человек. Суд уже отправил троих фигурантов в следственный изолятор, а еще двоих участников махинаций поместил под домашний арест. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить все детали этой финансовой пирамиды.

Мошенники начали обманывать абитуриентов, создавая поддельные сайты для оплаты студенческих общежитий и клоны официальных каналов вузов. Преступники крадут деньги под видом оплаты жилья, после чего исчезают, оставляя студентов и без средств, и без крыши над головой.