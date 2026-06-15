Еще десятки лет. Украина выполнила лишь 15% реформ для вступления в ЕС

Украина выполнила лишь 15% от реформ, необходимых для вступления в ЕС, пишет британская The Guardian со ссылкой на еврочиновников.

В декабре 2025 года еврокомиссар по вопросам интеграции Марта Кос и вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Тарас Качка подлисали план из 10 пунктов. Из всего этого списка выполнено максимум 15%, считают в ЕС. В том числе в перечне расширение полномочий антикоррупционных органов, контролируемых США и Европой. Этот пункт является неприемлемым для Зеленского.

В целом для вступления в ЕС Украина должна принять тысячи европейских законов и решений, а затем получить единогласное одобрение всех действующих членов. Процесс грозит затянуться на десятилетия. При этом Украину подбадривают тем, что нужно продолжать реформы и когда-нибудь ее примут в ЕС. Но пропустить обязательные этапы нельзя, напоминает бывший советник Еврокомиссии по расширению Хизер Граббе.

Сейчас ЕС готовится официально начать переговоры с Украиной о ее вступлении в блок. Но самой Украине это ничего не добавит. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр говорит, что это лишь начало долгого пути в Европу. Он напоминает, что Черногория начала официальные переговоры о вступлении в ЕС еще в 2012 году и ее до сих пор не приняли. С Украиной быстрее не будет. Фактически ее гипотетическое вступление теряется где-то в неопределенном будущем.