Чукотка обошла Москву и стала лидером по уровню зарплат в России

Чукотский автономный округ сохранил за собой первое место среди регионов России по размеру средних зарплат. Росстат подсчитал, что в марте 2026 года этот показатель вырос до 246,4 тысячи рублей. Всего за год доходы жителей региона увеличились более чем на 32 тысячи рублей. Как сообщает ТАСС, еще прошлой весной средний заработок на Чукотке составлял 214,4 тысячи рублей, поэтому сейчас эксперты фиксируют заметный рост благосостояния населения.

Москва заняла вторую строчку в этом списке. Последние статистические данные показывают, что в столице средняя зарплата превысила 219 тысяч рублей в месяц. При этом средний показатель по всей стране остается гораздо ниже достижений лидеров. В марте 2026 года обычный работник в России получал в среднем 112,7 тысячи рублей.

Доходы в северных регионах традиционно растут из-за высокого спроса на специалистов в добывающих отраслях, энергетике и строительстве крупных объектов. Также на итоговые суммы влияют районные коэффициенты и другие компенсации, которые государство и работодатели выплачивают людям за труд в суровом климате.

Сообщалось, что Челябинская область заняла 20 место в рейтинге благосостояния российских семей по итогам 2025 года. Эксперты подсчитали, что после всех обязательных минимальных трат у южноуральской семьи с одним ребенком остается свободными 70,5 тысяч рублей в месяц, а с двумя детьми - 51,7 тысяч рублей.