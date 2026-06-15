Больше трети перерабатывающих россиян не получают за это компенсацию

38% трудоустроенных россиян перерабатывают на основном месте работы, в среднем сверхурочно эти люди работают 7 часов в неделю, при этом каждый десятый перерабытывает 10-20 часов в неделю, свидетельствует опрос Online Market Intelligence (OMI), его данные приводят "Ведомости".

Также выяснилось, что большинство перерабатывает без официального оформления либо с частичным оформлением сверхурочных часов. Полностью компенсируют переработку только четверти респондентов, еще 18% получают значительную часть положенного. 36% вообще не получают никакой компенсации.

Напомним, в середине мая 2026 года Госдума одобрила законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы. До сих пор россияне по Трудовому кодексу могли переработать до 120 часов в год, теперь же можно будет трудиться сверхурочно 240 часов.

Первые два часа сверхурочной работы в день должны оплачиваться не меньше чем в полуторном размере, дальше – в двойном. С 121-го часа переработки двойная оплата полагается за любой час сверхурочной работы. Также те, кто перерабатывает 120 часов в год, получат право на один день ежегодно для прохождения диспансеризации.

Законопроект правительственный – там считают, что переработка в России очень распространена: 90% готовы работать сверхурочно.