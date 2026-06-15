В Екатеринбурге банк оштрафовали на 200 тысяч за навязчивые звонки клиенту

В Екатеринбурге банк оштрафовали за попытку скрыть навязчивые звонки своему клиенту, у которого образовалась задолженность по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

К приставам обратилась сама девушка. Проверка показала, что сотрудники банка звонили ей несколько раз в сутки, что превышает допустимое количество телефонных переговоров с должником. При этом банк предоставил приставам информацию, которая не совпадает с детализацией телефонных соединений, что указывает на попытку сокрытия состава административного правонарушения.



Замруководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области привлек банк к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.

Штраф погашен в полном объеме.