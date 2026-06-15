Три человека погибли в результате атаки БПЛА под Тулой

Три человека погибли пострадали в результате атаки беспилотников на жилые дома под Тулой. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По его словам, удару подверглись частные жилые дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский.

На месте работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве развернута работа оперативного штаба.

Миляев добавил, что прошедшей ночью над регионом были уничтожены16 украинских беспилотников. В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА. Также на территории региона была объявлена ракетная опасность. На данный момент она уже отменена.