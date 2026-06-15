Трамп объявил о заключении мирной сделки с Ираном

США и Иран заключили мирную сделку. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

В рамках сделки американский лидер объявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов и снял морскую блокаду со стороны США.

"Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть нефть течет рекой!" — заявил он.

Иранское гостелевидение подтвердило заключение мирного соглашения между США и Ираном со следующей формулировкой:

"Америка была вынуждена подписать соглашение о прекращении войны против Исламской Республики Иран и фронта сопротивления".

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана – страны-посредника на переговорах, уточнил, что соглашение будет включать "немедленное и окончательное" прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

По словам источника Fox News, в рамках сделки Иран согласился не взимать плату с проходящих через Ормузский пролив судов. При этом ни одна из сторон итоговый текст соглашения пока не опубликовала, отмечает Bloomberg.

Черновик, который циркулировал в последние дни, включал окончание блокады Ормузского пролива, начало переговоров по демонтажу иранской ядерной программы, а также ослабление санкций на экспорт иранской нефти.