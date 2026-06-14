В Самаре произошел взрыв в жилом доме

В Самаре произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, после которого начался мощный пожар.

Baza со ссылкой на местных жителей сообщает о сильном хлопке, предшествовавшем распространению огня. Возгорание началось в супермаркете на первом этаже, после чего огонь быстро распространился на верхние этажи.

Площадь пожара составляет более 200 квадратных метров.

Часть жильцов смогла покинуть дом самостоятельно, остальных эвакуируют спасатели.

Канал 112 добавляет, что из горящего дома сотрудник МЧС вынес на руках девочку на вид 6-8 лет. Пострадавшие надышались угарным газом, сейчас медики оказывают им помощь.