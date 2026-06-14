Двое подростков арестованы на Урале по делу об убийстве девочки

В свердловском Краснотурьинске двое 15-летних подростков арестованы по делу об убийстве сверстницы.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, согласно материалам дела, вечером 12 июня 2026 года в гаражах поссорились юноша и девушка. Парень вместе с другом нанесли девушке несколько ножевых ранений и скрылись. Пострадавшую обнаружили случайные прохожие и вызвали "скорую", однако несмотря на усилия врачей, девушка скончалась в больнице.



Подросткам предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Сегодня суд определил им меру пресечения в виде ареста до 11 августа.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток.