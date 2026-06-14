На Кубани прорвало дамбу. Введен режим ЧС
В Крымском районе Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва дамбы после ливня.
Режим ЧС действует в четырех населенных пунктах: на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений
Как сообщили в администрации Крымского района, из-за прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного вода продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал.
Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители станицы оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в Доме культуры станицы.