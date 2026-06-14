Опрокинувшаяся фура блокировала Пермский тракт в Свердловской области

Пермский тракт в Свердловской области блокирован перевернувшейся фурой.

Как сообщает пресс-служба областной госавтоинспекции, на 267-м километре автодороги Екатеринбург - Пермь в Нижнесергинском районе полностью перекрыто движение в сторону Перми.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля SANY не учел дорожные и метеорологические условия, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль над управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате инцидента грузовик полностью перегородил проезжую часть, люди в ДТП не пострадали.



Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом введенного ограничения. Будьте внимательны, следуйте указаниям сотрудников полиции, регулирующих движение в районе ДТП. Помните, что превышение скорости и пренебрежение погодными условиями могут привести к тяжким последствиям.

Очевидцы, оказавшиеся в многокилометровом заторе, отмечают, что объехать упавшую фуру невозможно ни по обочине, ни по встречной полосе, отделенной бетонным ограждением.