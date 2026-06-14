Бастрыкин затребовал подробности по делу о крушении лодки с детьми на Алтае

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели на озере в Алтайском крае троих людей, в том числе детей



По данным следствия, вечером 13 июня 2026 года на озере Линево, расположенном в Кытмановском районе, мужчина на моторной лодке перевозил шестерых детей. В десятке метров от берега лодка перевернулась, в результате чего погибли водитель лодки, а также двое детей восьми и девяти лет. Остальным четверым несовершеннолетним удалось спастись.



Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Алтайскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.