После атаки БПЛА на Ярославскую область начался пожар на топливной площадке

В результате массированной беспилотной атаки на Ярославскую область произошло возгорание на промышленных топливных объектах.

"Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет", - сообщил губернатор Михаил Евраев.

На территории по-прежнему действует режим беспилотной опасности, но движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

Губернатор предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. "При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112", - обратился он к жителям области.

Напомним, что беспилотную опасность в области объявили сегодня рано утром. Глава региона призвал покинуть открытые пространства, укрыться в ближайших зданиях. В помещениях зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

За минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны России.

По сведениям Росавиации на текущий момент закрыты аэропорты Тамбова, Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля и Костромы.