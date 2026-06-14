В Ярославской области из-за атаки БПЛА перекрыли дорогу на Москву

В Ярославской области из-за атаки БПЛА перекрыли движение в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - говорится в сообщении главы региона в его канале МАХ.

Беспилотную опасность в области объявили сегодня рано утром. Глава региона призвал покинуть открытые пространства, укрыться в ближайших зданиях. В помещениях зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

За минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны России.

По сведениям Росавиации на текущий момент закрыты аэропорты Тамбова, Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля и Костромы.