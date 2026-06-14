В Тульской области сбитый БПЛА рухнул на площадку промышленного предприятия

В Тульской области осколки сбитого беспилотника упали на территорию промышленного предприятия, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его данным, во время отражения воздушной атаки обломки БПЛА рухнули на промплощадку в Новомосковске.

Уточняется характер нанесенных повреждений, экстренные службы работают на месте происшествия, в правительстве региона развернута работа оперативного штаба.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Воздушная тревога была объявлена около полуночи.

За минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны России.

По сведениям Росавиации на текущий момент закрыты аэропорты Тамбова, Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля и Костромы.