На Урале меж гаражей зарезали школьницу

В Свердловской области убили школьницу. Всё случилось меж гаражей.

Дело было вечером 12 июня в гаражном массиве в Краснотурьинске. Двое подростков (парни 15 и 16 лет) несколько раз ударили ножом 15-летнюю знакомую и сбежали.

Пострадавшей девочке пытались помочь случайные прохожие. "Скорая" доставила ребёнка в больницу, однако спасти пострадавшую медики не смогли. Предполагаемые убийцы задержаны. Свой поступок они объяснили конфликтом между одним из парней и убитой, возникшем из-за оскорблений. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СКР по Свердловской области.