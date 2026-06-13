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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Во Франции наказаны воры, укравшие книги русских классиков из престижных библиотек Парижа и Лиона

В Париже прозвучал приговор ворам, укравшим книги русских классиков из престижных библиотек Парижа и Лиона. Наказаны шесть граждан Грузии.

Они получили от 18 месяцев до семи лет строгого режима. Их признали виновными в преступном сговоре ради подготовки преступления и краже культурных ценностей. Ущерб от действий воров оценили в €770 тыс., приводит РБК данные Le Monde.

Ранее стало известно, что в Европе в 2022-23 гг. украли 170 редких и ценных изданий произведений русской классики. Один из таких случаев произошёл 16 октября 2023 г. Молодые мужчина и женщина сели в последнем ряду читального зала на втором этаже университетской библиотеки Варшавы. В их читательских карточках значились имена Сильвена Хильдегард и Марко Оравец.

На столе перед ними лежали восемь книг с пожелтевшими страницами, которые они заказали из закрытого библиотечного фонда XIX века: редкие издания классических произведений поэзии, драматургии и художественной литературы двух великих русских писателей – Александра Пушкина и Николая Гоголя. Посетители внимательно изучали книги, фотографировали на свои телефоны и проводили измерения с помощью линеек. Когда парочка не вернулась с перекура, выяснилось, что вместе с ними исчезли пять из восьми книг.

Теги: Париж, Лион, книга


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Ранее 08.10.2025 09:00 Мск В Европе украли 170 редких изданий произведений русской классики

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