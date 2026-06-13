Жителям южноуральского ЗАТО вернули горячую воду

В Озёрске (ЗАТО в Челябинской области) устранили коммунальную аварию, из-за которой часть города осталась без горячей воды.

"Подача горячей воды в Озёрске восстановлена, ресурс уже поступил в жилые дома. В случае, если в вашей квартире горячая вода пока отсутствует, нужно обратиться в управляющую организацию, обслуживающую ваш дом", - написал на своей странице "ВКонтакте" мэр города Сергей Гергенрейдер.

К посту оставлено несколько комментариев, в которых горожанке указали адреса, по которым горячей воды всё ещё нет.