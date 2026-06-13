Shot: В Подмосковье погибла глава колл-центра Домодедовской больницы

В Московской области погибла руководитель колл-центра Домодедовской больницы.

С 38-летней многодетной мамой Дарьей расправились у неё дома. Трагедия случилась 12 июня. К преступлению может быть причастен 43-летний супруг Дарьи.

Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить. У погибшей осталось трое детей – две несовершеннолетние дочки и взрослый сын, пишет Shot. Также канал уточняет, что жертву убили якобы двумя ударами ножа в грудь.