В Нижнекамске жителям пострадавшего от БПЛА дома смогут вернуться в квартиры

В Нижнекамске жители дома, пострадавшего от атаки БПЛА, смогут ненадолго вернуться в своё жилище.

"После завершения обследования дома и разрешения оперативных служб людям будет предоставлена возможность зайти в свои квартиры, чтобы забрать документы и самые необходимые личные вещи. Сразу после этого сегодня они заселятся в санаторий, где смогут спокойно находиться на период проведения восстановительных работ", - написал мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своём telegram-канале.

Ранее Беляев сообщил об отмене сегодня в Нижнекамске всех массовых мероприятий.