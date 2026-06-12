Путин установил численность бойцов армии России

В России установлена численность бойцов армии России. Указ подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликован на портале правовой информации. Штатная численность армии России теперь составляет 2 млн 399 тыс. 130 единиц, в том числе 1,51 млн военнослужащих.

В 2024 г. увеличение штатной численности вооруженных сил России почти до 2,39 млн человек президент России обосновал вызвано необходимостью оснащения кадрами новых военных округов – Ленинградского и Московского.