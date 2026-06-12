В Темрюкском районе создадут новый семейный круглогодичный гостиничный комплекс

В составе делегации Краснодарского края глава Темрюкского района Фёдор Бабенков на площадке ПМЭФ-26 заключил важное для курортной сферы муниципалитета соглашение — о строительстве круглогодичного гостиничного комплекса. Совместно с вице-губернатором Краснодарского края Александром Руппелем был подписан протокол о намерениях с инвестором — ООО «Посейдон».

Новый комплекс планируется построить в поселке Веселовка. Объект будет включать четыре корпуса категории «три» и «четыре звезды» общей вместимостью 475 номеров. Проект предусматривает широкий спектр услуг для комфортного круглогодичного отдыха: спа-центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха с бассейном, детскую игровую зону, амфитеатр, уличный бар, зону барбекю, а также открытые и закрытые автостоянки. Обслуживание гостей будет организовано по системе «Ультра всё включено». Общий объем инвестиций в проект составит 6,5 млрд рублей. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется до 2030 года. Реализация проекта позволит создать 340 новых рабочих мест.

Курорты Темрюкского района последовательно расширяют возможности для круглогодичного отдыха. Новый проект станет точкой притяжения для семейного туризма и значительно повысит инвестиционную привлекательность района.