В Екатеринбурге по делу об аварии у Большого Златоуста арестован водитель микроавтобуса

В Екатеринбурге арестован второй фигурант уголовного дела о смертельной аварии, случившейся возле храма Большой Златоуст.

Речь идёт о водителе микроавтобуса Икромжоне Хамраеве. Он арестован как минимум до 10 августа, говорится в канале судов Свердловской области в Telegram.

По данным свердловского областного управления СКР, микроавтобус выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, что спровоцировало ДТП, были сбиты пешеходы. Директор компании-перевозчика, которой принадлежит указанный автобус, по версии следствия, систематически нарушал режим труда и отдыха сотрудников. Он некачественно организовывал медосмотры подчинённых, у иностранцев не проверял знание ими русского языка и профессионализм, допускал иные нарушения.

Глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых привёл данные о личности погибшего мальчика и его мамы. 43-летняя Екатерина Соколова не только работала, но и на общественных началах руководила родительским комитетом общеобразовательной школы 48, что в Верх-Исетском районе. Там же учился её младший сын. Первого сентября 10-летний мальчик бы пошёл в четвёртый класс. Директор школы Лариса Пичугина характеризует их положительно. Такого же мнения о Екатерине и жильцы подъезда на улице Металлургов, где жила её семья.