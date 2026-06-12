Гордость россиян за страну резко упала

Гордость за Россию резко снизилась среди россиян, показал опрос ВЦИОМ.

Респондентам был задан вопрос, какие эмоции они испытывают, когда думают о России. Можно было выбрать до трех ответов. Если год назад о гордости сообщили 53% опрошенных, то в этом году всего 41%. Любовь и вера тоже потеряли, но не так сильно. При этом о тревоге за Россию сообщил 31% (было 22%).

Снижение гордости и рост тревоги уже наблюдались в 2023 году. Но год спустя показатели восстановились.

Наиболее скептичны по отношению к России родившиеся в 90-х. Среди них только 32% сообщили о гордости, 40% - о тревоге, а 11% вообще разочарованы в России. Наиболее патриотично настроены родившиеся в послевоенное двадцатилетие, хотя большой разницы с другими доперестроечными поколениями нет.

Россияне гордятся прежде всего историей страны, культурой, искусством, природными богатствами, чуть меньше - наукой и спортом.

