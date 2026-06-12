В пострадавший от БПЛА Нижнекамск прибыл премьер-министр Татарстана

В Нижнекамск, где жилой дом пострадал от атаки беспилотника, прибыл премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Он посетил жилой дом, который был сегодня повреждён в результате атаки вражеских БПЛА. Его проинформировали о ситуации на данную минуту по состоянию пострадавших и о том, какая помощь оказывается людям", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы Татарстана Лилии Галимовой.

Ранее мэр города Радмир Беляев сообщил об отмене сегодня в Нижнекамске всех массовых мероприятий.