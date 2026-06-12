Украина вывозит заводы из Краматорска

В связи с продвижением российских войск киевский режим начал эвакуацию промышленных предприятий Краматорска, прежде всего металлургических и станкостроительных, на запад Украины.

Заводы вывозятся в Перечин (Закарпатье), где уже функционирует индустриальный парк, получивший неофициальное название "Новый Краматорск", пишет The Economist. При этом среди местного населения много недовольных приехавшими из Донбасса.

В городе наиболее известен Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), выпускающий уникальную продукцию. На днях он объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих в Закарпатье. Первые попытки эвакуировать заводы Краматорска были предприняты еще в 2022 году, но потом киевский режим понял, что им ничего не угрожает. Сейчас же возможность освобождения города оценивается как более чем реальная, а времени на вывоз производственных мощностей немного, пишет издание. В самом городе ожидают освобождения Россией.

ВС РФ постепенно улучшают позиции на севере ДНР, приближаясь к Славянско-Краматорской агломерации. Расстояние до линии фронта всего около 15 км.

9 июня украинская оккупационная администрация "Донецкой области" объявила о принудительном вывозе семей с детьми из Краматорска и Славянска. Эти два города являются укрепленными крепостями ВСУ. Бои за них могут начаться уже в этом году, уверены военные эксперты.