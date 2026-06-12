Игорь Седов поздравил астраханцев с Днем России

Председатель Думы города Астрахани Игорь Седов от имени депутатов и себя лично поздравил всех жителей города с Днем России.

"12 июня мы отмечаем один из самых значимых государственных праздников нашей страны, который объединяет всех, кто искренне любит свою Родину. История нашего государства полна ярких побед и достижений, проявлений мужества и героизма, а также исключительного мастерства и таланта. Наши предки, объединяясь в борьбе с врагами, всегда смело защищали родную землю. Это происходило на протяжении веков и продолжается сейчас. Несмотря на все вызовы, мы будем бережно сохранять вековые традиции и духовные ценности, трудиться, добиваться успехов, реализовывать мечты и, конечно, побеждать", - говорится в поздравлении.

Игорь Седов пожелал землякам мира, добра, благополучия и процветания нашей великой стране.