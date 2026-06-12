12 Июня 2026
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Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

На предстоящем пленарном заседании Думы Астраханской области будет назначена дата выборов депутатов регионального парламента восьмого созыва

На состоявшемся заседании Совета Думы Астраханской области , которое провел спикер регионального парламента Игорь Мартынов, был заслушан доклад Уполномоченного по правам ребенка Анны Фадеевой о результатах деятельности в 2025 году, а также утвержден проект повестки дня очередного заседания Думы, назначенного на 18 июня текущего года.

Одним из центральных вопросов повестки станет назначение даты выборов депутатов Думы Астраханской области восьмого созыва. Доклад по данному вопросу представит Председатель Думы Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

По предложению Правительства Астраханкой области депутатский корпус также рассмотрит проекты законов об исполнении бюджета Астраханской области и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) за 2025 год.

Депутатам также предстоит в первом чтении рассмотреть проект закона о внесении изменений в Закон «О мерах социальной поддержки участников специальной военной операции». Документ, внесенный Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, предусматривает предоставление права на получение единовременной материальной помощи лицам, признанным фактически воспитывавшим и содержавшим участника СВО.

Кроме того, Совет Думы включил в повестку предстоящего пленарного заседания законопроекты, направленные на повышение безопасности и правопорядка в регионе. В частности, будет рассмотрен проект закона об установлении административной ответственности за размещение транспортных средств на территории общего пользования, препятствующих вывозу твердых коммунальных отходов, а также за нарушение правил использования территории при прогоне (выпасе) сельскохозяйственных животных. Инициатором выступил председатель комитета по законотворческой деятельности Андрей Лифанов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

По предложению руководителя фракции ЛДПР Тимофея Щербакова депутаты рассмотрят изменения в закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на территории Астраханской области.

По инициативе руководителя фракции «Новые люди» Сергея Лампадова будетмрассмотрен законопроект о совершенствовании порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

По предложению Правительства в рамках пленарного заседания будут рассмотрены сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Астраханской области за 2025 год, а также отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Докладчиком выступит заместитель председателя Правительства – министр экономического развития Элина Полянская.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Кроме того, депутаты заслушают результаты парламентского контроля за исполнением положений законов о преобразовании муниципальных образований и о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Теги: дума астраханской области, выборы, игорь мартынов, депутаты


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