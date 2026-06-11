ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки

Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на его северо-восточные окраины. Сейчас штурмовые войска "Южной" группировки войск ведут уличные бои, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка", - говорится в сообщении.

Постепенно вооруженные силы РФ продолжают освобождение Донецкой Народной Республики. Соединения и воинские части "Южной" группировки войск наступают на широком фронте в северной части республики. Солдаты активно уничтожают формирования ВСУ, обороняющиеся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне.

В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков.