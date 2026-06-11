Губернатор Астраханской области сообщил, что аграрии региона в числе первых в стране приступили к сбору картофеля

"На полях фермерского хозяйства Харабалинского района активно собирают урожай молодого картофеля. Под культуру в хозяйстве в этом сезоне отвели 32 гектара: втрое больше, чем в прошлом году. В день отгружают свыше 70 тонн, а всего планируют собрать 1200 тонн ранних сортов", - сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Расширять посевную площадь предприятию во многом помогла господдержка. Хозяйство получило грант 4 миллиона рублей и смогло приобрести два новых трактора. Кроме того, аграрии получают помощь и в закупке семенного материала.

Помимо картофеля, здесь выращивают томаты и перец. Продукцию в первую очередь отправляют на местные рынки для астраханцев, а излишки расходятся по всей стране.

Всего в этом году аграрии региона осваивают более 90 тысяч гектаров, 12 из них отведены под картофель. Тяжёлый труд наших фермеров — залог продовольственной безопасности страны, поэтому объёмы господдержки не снижаются. В этом году на развитие АПК планируется направить около двух миллиардов рублей.