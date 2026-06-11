Игорь Седов и Эльдар Аскеров передали государственные награды участнику СВО и родным погибших астраханцев

В астраханском музее боевой славы состоялась церемония вручения государственных наград за боевые заслуги при исполнении задач в специальной военной операции участнику спецоперации и родным погибших бойцов.

Символично, что это значимое мероприятие прошло накануне Дня России в музее боевой славы города Астрахани. Это место уже стало традиционной площадкой для вручения боевых наград участникам СВО и родным астраханцев.

Церемония началась после исполнения гимнов Российской Федерации и Астраханской области.

Награды военнослужащему, а также семьям погибших защитников вручили военный комиссар города Астрахани капитан второго ранга Эльдар Аскеров и председатель Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Игорь Седов.

Память погибших почтили минутой молчания.