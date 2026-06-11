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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Касперская призвала Роскомнадзор оценить реальную эффективность блокировок

Представители IT-отрасли призвали Роскомнадзор реально оценить эффективность блокировок и "подумать о целесообразности траты времени и государственных средств на то, что вообще не работает".

Президент группы компаний InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская рассказала о встрече представителей Роскомнадзора с разработчиками ПО. На этом мероприятии она попросила коллег поднять руку тех, кто общается в блокируемом в России Telegram. Все подняли руки.

"Ну что, — сказал председательствующий — тогда у вас и проблем нет. Ответ остроумный, конечно. Но всё-таки я не перестаю думать о целесообразности траты времени и государственных средств на то, что вообще не работает", - комментирует Касперская.

Роскомнадзор, по словам предпринимательницы, оправдывается тем, что является только исполнителем воли других органов. Касперская же считает, что исполнитель вполне может указать "заказчику" на неэффективность предлагаемых действий. "Это — профессиональный орган, где работают крутые специалисты в области связности сетей и блокировки плохого контента, которые не могут не понимать, что реализуемо, а что — нет, что полезно и достигнет заданных целей, а что вредно", - полагает Касперская.

"Мы же видим, что ТСПУ работает всё хуже, блокировки результата не достигают. Вся страна поднимет руки, если спросить, есть ли у них доступ в Телеграм или к другим заблокированным ресурсам. Эскалация — вплоть до ковровой блокировки протоколов и сколько-нибудь подозрительного трафика — ухудшает связность сетей в стране. А исполнитель продолжает делать всё то же самое, не взирая на негодный результат", - констатирует предпринимательница.

Теги: наталья касперская, роскомнадзор, блокировок


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