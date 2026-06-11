Глава минобороны Британии уходит в отставку

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. Об этом он сообщил в письме премьер-министру страны Киру Стармеру.

Отставка Хили связана с тем, что министерство финансов не предоставило военному ведомству достаточно финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.

Хили пояснил, что "не может согласиться на план финансирования, который не обеспечит вооруженные силы необходимыми ресурсами", пишет РИА Новости.

В прошлом году премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что страна в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим "готовности к войне". Он заявил о "прямой угрозе" со стороны государств, обладающих передовыми вооруженными силами.