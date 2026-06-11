В Челябинске подростку вменили обслуживание sim-бокса

В Челябинской области 16-летний парень попал под уголовное преследование. Ему вменяют незаконное обслуживание sim-бокса.

По версии следствия, в апреле подросток захотел заработать. Для этого он стал членом банды, обеспечивающей установку и функционирование sim-боксов. С их помощью предполагаемые соучастники парня, в том числе из-за рубежа, могли совершать массовые обзвоны, целью которых было дистанционное мошенничество.

Подросток получил от курьеров sim-бокс, роутер, ноутбук, телефон и около 500 сим-карт. Оборудование парень установил в указанной ему арендованной квартире и обеспечивал его работу. Наградой стали 100 тыс. руб. Уже есть плачевный результат деятельности банды – 87-летняя пострадавшая потеряла 325 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование организованной группой абонентского терминала пропуска трафика в целях совершения иного преступления", сообщает СКР.