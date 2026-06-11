Депутат Смолин: Чтобы ввести отработку после вуза, нужно вернуть плановую экономику

Предложение помощника президента РФ Владимира Мединского, который считает, что все выпускники вузов, которые учились на бюджете, должны отработать какое-то время в госсекторе, так как учились за государственный счет, не выдерживает критики. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Он подчеркивает, что принцип "государство за тебя заплатило - будь добр отработать" в данном случае неуместен.

"Если мы хотим ввести всеобщее распределение или отработку, нам надо сначала ввести плановую экономику. Ни в одной стране с рыночной экономикой планово-капиталистического образования нет", - подчеркивает Смолин.

Он отмечает, что при капиталистической рыночной системе государство не сможет обеспечить распределение всех студентов. При советской системе были обязательства, но были и гарантии для молодых специалистов. Сейчас их нет, как это уже ясно для выпускников медвузов, которые с этого года начнут отработку. При этом дополнительные обязательства всегда должны вводиться в обмен на дополнительные гарантии. Но об этом не думают. Госдума призвала Правительство проработать этот вопрос, но надежды на это мало.

Государство тем более не может обеспечить распределение всех выпускников-бюджетников, так как рыночную экономику постоянно трясет, заключил депутат.