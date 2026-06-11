Российские инженеры получили Госпремию за создание системы добычи нефти

Президент России Владимир Путин присудил Государственную премию в области науки и техники за 2025 год группе российских исследователей. Ученые создали уникальный метод добычи нефти в сложных условиях, который полностью заменяет иностранные технологии. Об этом на пресс-конференции сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко, пишет РИА Новости.

Награду получили три специалиста: Олег Жданеев из компании "Промсырьеимпорт", Игорь Ковшов из центра "Титан-Баррикады" и Елена Корса-Вавилова из Московского института теплотехники. Команда разработала отечественный комплекс для гидравлического разрыва пласта. Это основной способ, который позволяет добывать нефть из труднодоступных залежей.

Авторы проекта проделали огромную работу: они прошли путь от идеи и чертежей до успешных испытаний на заводах и запуска серийного производства. Теперь все необходимое оборудование производят в России, что делает отрасль независимой от импорта. Президент по традиции вручит премии лауреатам в Кремле 12 июня, в День России.

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