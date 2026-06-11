В Австралии продают крошечный город Куладди по цене квартиры

В Австралии выставили на продажу Куладди - самый маленький город страны. Об этом пишет "КП" со ссылкой на газету The Daily Mail. Сейчас все население городка состоит всего из двух женщин, которые решили продать свою недвижимость. Цена за весь населенный пункт составляет 20 миллионов рублей.

За эти деньги новый хозяин приобретет мотель на четыре номера, магазин, паб и ресторан уровня "четыре звезды". Риелтор, который ищет покупателя, шутит, что вместе с постройками человек получит неофициальный статус мэра. Куладди идеально подойдет тем, кто мечтает о собственном бизнесе в тихом и уединенном месте.

Ранее Росимущество выставило активы ЮГК на голландский аукцион после того, как обычная продажа не состоялась. Торги пройдут 19 июня 2026 года, а заявки с задатком в 32,4 млрд рублей принимают до 18 июня. Особенность этого формата в том, что участники могут снизить начальную цену в 162 млрд рублей вдвое - до 81 млрд.