Житель Тюмени осужден на 24 года за сексуальное насилие над малолетней дочерью

Ленинский районный суд Тюмени вынес обвинительный приговор 52-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Суд установил, что в период с июня по декабрь 2014 года, а также в октябре 2019 года отец совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери 2009 года рождения по месту жительства в Тюмени.

На момент вынесения приговора тюменец уже отбывал длительный срок лишения свободы, назначенный Туринским районным судом Свердловской области за аналогичные преступления против той же дочери.

По совокупности приговоров мужчине назначено окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Первые три года осужденный проведёт в тюрьме. Дополнительно суд назначил ему ограничение свободы на срок два года шесть месяцев после отбытия основного наказания.

Приговор не вступил в законную силу.