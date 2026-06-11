Бухарест попросил Киев, чтобы дроны ВСУ взрывались до захода в румынские воды

В Румынии выступили с инициативой, чтобы украинские морские дроны запрограммировано взрывались, не заходя в румынские воды. Об этом заявил врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ, пишет РИА Новости.

Он предложил Украине гарантировать, что все беспилотники, запускаемые в Черном море, будут оснащены технической начинкой для автоматического взрыва при приближении к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль. Также Мируцэ заявил, что попросил Киев о сотрудничестве в расследовании.

Напомним, 5 июня морской беспилотник самопроизвольно взорвался в румынском порту Констанца. Военные заявили, что речь идет о дроне того типа, который используется ВСУ. Позже власти страны уточнили, что всего было пять дронов, один из них взорвался в украинских водах, остальные - уже в румынских.

В ночь на 29 мая беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в румынском городе Галац. Позднее министр иностранных дел страны Оана Цою заявила, что есть подтверждения принадлежности беспилотника России. Президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что Россия готова провести объективное расследование и дать оценку произошедшему, если ей передадут объективные данные. Какой-либо реакции от Бухареста на слова президента РФ не последовало, уточнили позже в Кремле.