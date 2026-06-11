Конфликт США и Ирана может ударить по мировой экономике: прогноз Кремля

Новая вспышка вражды между США и Ираном угрожает не только Ближнему Востоку, но и всей мировой экономике. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что очередной рост напряженности принесет новые негативные последствия для международных рынков.

Представитель Кремля призвал обе стороны конфликта немедленно вернуться к диалогу. Москва настаивает, чтобы Вашингтон и Тегеран проявляли сдержанность и не допускали дальнейшего обострения ситуации. По мнению российской стороны, только мирный путь поможет сохранить стабильность в регионе и защитить мировую финансовую систему от серьезных потрясений.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не строить теории заговора из-за болезни Эльвиры Набиуллиной, подчеркнув, что в обычном больничном нет ничего особенного. Глава Центробанка впервые за долгое время пропустила ПМЭФ и другие значимые встречи, хотя должна была выступать на ключевой сессии форума.