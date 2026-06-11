Трафик Roblox после разблокировки в России вырос в сто раз

Трафик платформы Roblox увеличился в 100 раз на фоне отмены блокировки игры в России. В последний раз такие показатели у игры были в июне 2025 года, передает "Осторожно Media" со ссылкой на данные "Билайна". Если динамика сохранится, то уже сегодня объемы трафика могут удвоиться, считают аналитики.

9 июня стало известно о предоставлении со стороны Roblox обещаний Минцифры и Роскомнадзору о соблюдении российского законодательства. На следующий день платформа была разблокирована. 10 июня в Минцифры сообщили, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. В частности, платформа "реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей".

Roblox был заблокирован в России 3 декабря 2025 года по решению Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что причинами блокировки стали распространение на платформе материалов с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, ЛГБТ*-тематики, а также наличие контента, который, по мнению регулятора, негативно влиял на духовно-нравственное развитие детей. Кроме того, Роскомнадзор указал на случаи сексуальных домогательств к детям, вымогательства интимных фотографий и склонения к противоправным действиям в чатах игры.

*международное движение ЛГБТ запрещено в России Верховным судом, признано им же экстремистской организацией