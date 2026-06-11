В Кунгуре начальник участка управляющей компании предстанет перед судом за гибель пенсионерки

В Кунгуре завершено расследование уголовного дела о гибели пожилой женщины, на которую 27 марта 2026 года с крыши пятиэтажного дома сошли снег и наледь. Потерпевшая скончалась от полученных травм, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

В ходе следствия установлено, что причиной трагедии стало нарушение работником управляющей организации правил содержания жилого фонда в зимний период. Обвинение предъявлено начальнику участка управляющей компании.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.